जयपुर: राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर सियासी संकट में फंसी (Rajasthan Political Crisis) हुई है. गहलोत समर्थक विधायकों के आलाकमान के आदेशों की नाफरमानी के बाद अब सूबे की सियासी गलियारों में अगले सीएम को लेकर (High command angry with Gehlot supporters) चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का सीएम बदलना (Chances of changing CM in Rajasthan) तय है. लेकिन अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करते हैं तो भी उनके सीएम रखने को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पार्टी आलाकमान गहलोत से खासा नाराज है. यही कारण है कि बीते 3 दिनों में राजस्थान में हुई सियासी नियुक्तियों को लेकर अब हर ओर सवाल उठ रहे हैं.

पार्टी के करीबियों की मानें तो मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम अपने लोगों की नियुक्तियों में जुट गए हैं, ताकि आगे किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटा जा सके. हालांकि, इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि बीते 4 सालों से सामान्य स्थितियों में नियुक्तियां नहीं की गई. लेकिन बीते 3 दिनों में जिस प्रकार से नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे यह साफ है कि आगे सूबे में कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना बन रही है.

वहीं, बीते 3 दिनों में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है तो वहीं, गौ सेवा आयोग में 6 सदस्य, बाल अधिकारिता विभाग में 3 सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही बाल अधिकारिता विभाग के अध्यक्ष पद पर दोबारा अनिता बेनीवाल को नियुक्त किया गया है. इसके अलावा राज्य अल्पसंख्यक आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति (Dozen appointments in three days) की गई है.

इधर, जानकार इसे सियासी नियुक्ति करार दे रहे हैं. उनकी मानें तो ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर (Appointments are being done at behest of CM Gehlot) ही की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में सूबे में आलाकमान की दखल बढ़ने वाली है. जिसे गहलोत अच्छी तरह से भाप चुके हैं. यही कारण है कि विभिन्न विभागों व पदों पर सीएम अब अपने लोगों को सेट करने में जुट गए हैं. इसी क्रम में अब जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति की संभावना है.



ये है सियासी नियुक्तियों के पीछे की वजह

सूबे में बढ़ेगा आलाकमान का हस्तक्षेप: अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने और किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो भी गए तो भी आलाकमान उन्हें फ्री हैंड नहीं (Reasons for political appointments in Rajasthan) देगा. ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी नियुक्तियां करने के लिए गहलोत को आलाकमान की ओर देखना होगा. यही कारण है कि गहलोत अपने समर्थकों को पहले ही विभिन्न पदों पर नियुक्त करने में जुट गए हैं.

