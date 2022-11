जयपुर. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले दूध और यूनिफॉर्म का (Children up to 8th will get milk) इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 नवंबर को सीएमआर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत करेंगे. हालांकि यह कार्यक्रम पहले एसएमएस स्टेडियम में छात्रों के बीच होने वाला था. लेकिन अब इसे 29 नवंबर को सीएमआर में सुबह 11 बजे किया जाएगा. जिसमें शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला, मुख्य सचिव उषा शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. साथ ही सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी वचुर्अल जुड़ेंगे.

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राजकीय स्कूलों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जाएगा. सरकार ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में योजना के तहत पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन डिब्बे का गर्म दूध उपलब्ध कराने का एलान किया था.

इसके लिए 476.44 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया गया था. योजना के तहत पहली कक्षा से पांचवीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर, छठीं से आठवीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा. दूध में चीनी की मात्रा भी तय की गई है. 150 मिलीलीटर दूध में 8.4 ग्राम, 200 मिलीलीटर दूध में 10.2 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी. 15 ग्राम पाउडर दूध से 150 मिलीलीटर दूध तैयार होगा. जबकि 20 ग्राम पाउडर से 200 मिलीलीटर दूध तैयार होगा. सरकार का मानना है कि स्कूल में दूध देने की योजना शुरू होने से पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार होगा. साथ ही स्कूलों में बच्चों के नामांकन वृद्धि, ठहराव, ड्रॉप आउट भी रुक सकेगा. बता दें कि पूर्वर्ती सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू की थी. उस दौरान भी स्कूलों में ड्रॉप आउट में कमी आई थी.

मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजनाः वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत पहली से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के दो सेट निशुल्क दिए जाएंगे. साथ ही सिलाई के लिए 200 रुपए सीधे विद्यार्थी के खाते में जमा किए जाएंगे. प्रदेश के 70 लाख स्कूली बच्चों को ये नि:शुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के बजट भाषण में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. प्रदेश के 64 हजार 479 सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के 70 लाख 77 हजार 465 बच्चे है. जिसमें 34 लाख 81 हजार 646 छात्र और 35 लाख 95 हजार 819 छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म देने का फैसला लिया गया था.