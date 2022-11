जयपुर. राजधानी के कोतवाली थाना इलाके में एक शातिर चोर 85 साल के बुजुर्ग का विश्वास जीतकर (Theft of 6 lakhs from old person in bank in Jaipur) उसके बैग में से 6 लाख रुपए की राशि चुरा कर ले गया. चोर की करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है.

कोतवाली थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि प्रताप नगर निवासी गणेश नारायण (85) ने शुक्रवार रात (CCTV Video of Theft of 6 lakhs in Bank) रिपोर्ट दर्ज करवाई है. गणेश नारायण शुक्रवार को बैंक से पैसा निकालने के लिए गए थे. इस दौरान बैंक में एक व्यक्ति उनसे बातचीत करने लगा और खाते से रकम निकालने के लिए विड्रॉल पर्ची भरने में भी उनकी मदद की.

पढ़ें. जयपुर के मैरिज गार्डन में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ फरार चोर

बुजुर्ग को बैग थमा कर फरार हुआ चोर : 6 लाख रुपए की राशि निकालने के बाद बुजुर्ग ने उसे बैग में रख लिया. इसके बाद उस व्यक्ति ने बुजुर्ग से पासबुक में एंट्री करवाने के लिए कहा. अनजान व्यक्ति की बातों में आकर गणेश लाखों रुपए की नकदी से भरा बैग उसके पास रखकर पासबुक में एंट्री कराने चले गए. इस दौरान अनजान व्यक्ति ने बैग में रखी नकदी निकालकर जेब में रख लिया और काउंटर पर खड़े गणेश को बैग थमा कर तेजी से बैंक से बाहर निकल गया.

पासबुक में एंट्री करने के बाद जब गणेश ने बैग संभाला तो उसमें रखी हुई लाखों रुपए की नकदी गायब मिली. उन्होंने उस व्यक्ति को बैंक के अंदर और बाहर काफी तलाशा लेकिन वह कहीं नहीं मिला. इसके बाद बुजुर्ग ने कोतवाली थाने पहुंचकर अनजान व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को तलाशना शुरू किया है.