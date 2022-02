बस्सी (जयपुर). जयपुर जिले की बस्सी थाना पुलिस ने शिकायत पर शुक्रवार को एक निजी होटल में छापेमारी (police raid on the complaint of prostitution) की कार्रवाई की. इस दौरान देह व्यापार करते पाए जाने पर तीन युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार (Six people arrest including three girls) किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

एसीपी मेघचंद मीणा ने बताया कि बस्सी के निजी गार्डन के अन्दर होटल में देह व्यापार की सूचना मिली थी. पुलिस ने जब छापेमारी की तो मौके पर तीन युवक एवं तीन युवतिया संदिग्ध अवस्था में मिली. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से देह व्यापार को लेकर शिकायत मिल रही थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.