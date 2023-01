हिन्दू पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है. इसमें समय के हिन्दू ईकाइयों वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग आदि का उपयोग होता है. पंचांग में तिथि, शुभ, अशुभ, दिशा शूल, दिन और रात के चौघड़िए आदि की गणना की जाती है. यहां जानिए 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार का पंचांग क्या कहता है.

आज का पंचांग : आज दिनांक 31 जनवरी 2023 वार मंगलवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है. आज शुभ तिथि दशमी 11:54 AM तक है. इसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी. नक्षत्र रोहिणी है, जो पूरे दिन रहेगा.

इसी तरह योग ब्रह्म 10:59 AM तक, इसके बाद करण गर 11:54 AM तक, बाद में वणिज 12:55 AM तक और फिर विष्टि में प्रवेश होगा. पंचांग के अनुसार आज मंगलवार को सूर्योदय सुबह 07 बजकर 11 मिनट पर होगा. आज सूर्यास्त शाम 06 बजकर 09 मिनट पर होगा. साथ ही आज सूर्य मकर राशि में संचार कर रहा है. इधर, चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहा है. ऐसे में आज चन्द्रोदय 01.40 pm और चंद्रास्त :03.43 am होगा.

इसे भी पढे़ं - Daily Love Rashifal : आपकी बोली का जादू करेगा इम्प्रेस,इन राशियों की पूरी होगी नए पार्टनर की तलाश

हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम सम्वत 2079, शक सम्वत 1944 और युगाब्द 5124 चल रहा है. सम्वत्सर का नाम नल है. वहीं, आज शुभ और अशुभ मुहूर्त की बात करें तो गुलीक काल 12.00 से 1.30 pm तक है. राहु काल 3.00 से 4.30 pm तक और अभीजित 12:18 PM से 01:02 PM तक है. दुर्मुहूर्त 09:22 AM से 10:06 AM और 11:21 PM - 12:13 AM तक है.

आज न करें ये काम: आज यानि मंगलवार के दिन जमीन की खरीद ब्रिकी से बचना चाहिए. साथ ही मंगलवार को गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही है. ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन बाल काटना और कटवाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना अशुभ होता है. मंगलवार के दिन सैलून में भी छुट्टी होती है.