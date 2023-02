आज का पंचांग : आज दिनांक 09 फरवरी 2023 वार गुरुवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है. आज शुभ तृतीया 06:23 AM तक, बाद में चतुर्थी है. नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी 10:27 PM तक, बाद में हस्त नक्षत्र है. योग सुकर्मा 04:45 PM तक, बाद में धृति योग है.

हिंदू पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय 07.07 AM पर होगा. सूर्यास्त 06.15 PM पर होगा. सूर्य राशि मकर राशि में संचार कर रहा है. चन्द्रोदय रात 09.25 PM पर और चंद्रास्त शाम 09.43 AM पर होगा. चन्द्र राशि कन्या राशि में संचार कर रहा है. विक्रम संवत 2079 चल रहा है. अमांत महीना माघ 19 है. पूर्णिमांत महीना फाल्गुन 4 है. पक्ष कृष्ण 4 चल रहा है.

पढ़ें- Aaj ka Rashifal: एक क्लिक में पढ़िए सभी 12 राशियों का राशिफल

तिथि की बात करें तो तृतीया 06:23 AM तक, बाद में चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा. नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 10:27 PM तक, बाद में हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा. योग सुकर्मा 04:45 PM तक, बाद में धृति योग शुरू हो जाएगा. करण बव 07:13 PM तक, बाद में बालव करण शुरू हो जाएगा. शुभ और अशुभ काल की बात करें तो राहु काल 1.30-3.00 AM, कुलिक काल 9.00-10.30 AM, यमगण्ड 6.00- 7.30 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:18 PM - 01:03 PM और दुर्मुहूर्त 10:49 AM - 11:34 AM, 03:16 PM - 04:01 PM तक है.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी- फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है. आज के दिन विध्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है. माना जाता है कि भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है. आज यानि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन गजानन के 32 स्वरूपों में से छठवें स्वरूप की पूजा की जाती है.