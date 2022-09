आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang) : आज दिनांक 06 सितंबर 2022 वार मंगलवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है. आज शुभ तिथि एकादशी 3.05 AM तक बाद में द्वादशी है.

सूर्योदय : 06.14 AM

सूर्यास्त : 06.36 PM

सूर्य राशि : सिंह

चन्द्रोदय : 03.41 PM

चंद्रास्त : 02.30 AM

चन्द्र राशि : धनु 11.38 PM तक, बाद में मकर

विक्रम सम्वत : विक्रम संवत 2079

अमांत महीना : भाद्रपद 10

पूर्णिमांत महीना : भाद्रपद 25

पक्ष : शुक्ल 11

तिथि : एकादशी 3.05 AM तक, बाद में द्वादशी

नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा 6.09 PM तक, बाद में उत्तराषाढ़ा

योग : आयुष्मान 8.15 AM तक, बाद में सौभाग्य

करण : गर 5.54 AM तक, बाद में वणिज 4.31 PM तक, बाद में विष्टि

राहु काल : 3.30 - 4.30 PM

कुलिक काल : 12.30 - 1.30 PM

यमगण्ड : 10.00 - 11.00 AM

अभिजीत मुहूर्त : 12:00 PM - 12:49 PM

दुर्मुहूर्त : 08:42 AM - 09:32 AM, 11:15 PM - 12:02 AM