आज का पंचांग : आज दिनांक 04 फरवरी 2023 वार शनिवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है. आज शुभ तिथि चतुर्दशी रात 09:30 बजे तक है, इसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय सुबह 7 बजकर 9 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 06 बजकर 11 मिनट पर होगा. सूर्य आज मकर राशि में संचार करेगा.

हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रोदय की बात करें तो आज शाम 05 बजकर 03 मिनट पर चंद्रोदय होगा और अगले दिन सुबह 06 बजकर 57 मिनट पर सूर्यास्त होगा. चंद्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा. अभी विक्रम संवत 2079 चल रहा है. अमांत महीना माघ 14 चल रहा है और पूर्णिमांत महीना माघ 29 चल रहा है. पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष है. आज चतुर्दशी तिथि 09:30 PM तक, बाद में पूर्णिमा शुरू हो जाएगा. नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु 09:16 AM तक, बाद में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा. योग प्रीति 01:52 PM तक, बाद में आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा. करण गर 08:14 AM तक, बाद में वणिज 09:30 PM तक और बाद में विष्टि शुरू हो जाएगा.

शुभ और अशुभ मुहूर्त- शुभ और अशुभ काल की बात करें तो राहु काल 9.00-10.30 AM, कुलिक काल 6.00- 7.30 AM, यमगण्ड 1.30-3.00 PM, अभिजीत मुहूर्त 12:18 PM-01:02 PM और दुर्मुहूर्त 08:37 AM-09:22 AM तक है.

आज करें शनिदेव की पूजा- शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए. आज के दिन विधि-विधान से शनिदेव की पूजा करने पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है. साथ ही शनिदेव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आज के दिन शनिदेव की पूजा करते समय ध्यान रखें कि मुख पश्चिम दिशा की ओर न हो. क्योंकि मान्यता के अनुसार शनिदेव को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है. इसलिए उनकी पूजा भी इसी दिशा में की जाती है. ऐसा नहीं करने पर भक्तों को फल की प्राप्ति नहीं होती है.