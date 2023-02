आज का पंचांग: आज दिनांक 28 फरवरी 2023 वार रविवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय फागुन मास का शुक्ल पक्ष है और आज शुभ तिथि 08 अष्टमी है जो 02:21 AM तक, बाद में नवमी लग जाएगी. बात करें ग्रह नक्षत्रों की तो आज रोहिणी 07:19 AM तक, बाद में म्रृगशीर्षा लग जाएगा.

योग विष्कुम्भ 04:26 PM तक, बाद में प्रीति लग जाएगा. करण बालव 03:17 PM तक, बाद में कौलव 04:19 AM तक, बाद में तैतिल. चंद्रमा राशि में वृषभ 08:32 PM तक रहेगा, बाद में मिथुन में लग जाएगा जबकि सूर्य कुंभ राशि में रहेगा. सूर्योदय सुबह 06.53 बजे जबकि सूर्यास्त शाम 06.25 मिनट पर होगा. वहीं बात करें चंद्रमा की तो चंद्रोदय रात 12.21 और चंद्रास्त रात 02.31 बजे तक होगा.

जानिए राहु काल का समय: गुलिक काल दोपहर 12.00 से 1.30 के बीच है जबकि राहु काल दोपहर 3.00 से 4.30 बजे के बीच है. अभीजित समय 12:17 से 13:03 तक है. यमगण्ड का समय 9.00 से रात 10.30 बजे तक होगा. विक्रम संवत 2079 चल रहा है. अभिजीत मुहुर्त दोपहर 12:16 बजे से शुरू होकर 01:02 तक रहेगा. जबकि दुर्मुहूर्त सुबह 09:11 से 09:57 बजे तक. उसके बाद फिर रात 11:24 PM से अर्द्धरात्रि 12:14 तक रहेगा.

आज का शुभ मुहूर्त: आइए एक नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर. तो आज अभिजीत मुहूर्त रात 12:11 PM से 12:57 बजे तक है. वहीं अमृत काल 12:08 से 01:54 AM तक है. वहीं ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 05:09 से AM से 06:01 AM के बीच है. वहीं रवि योग सुबह 07:20 AM से 06:47 के बीच है.

