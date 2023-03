आज का पंचांग: आज दिनांक 03 मार्च 2023 वार शुक्रवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष-11 है और आज शुभ तिथि एकादशी 09:11 AM तक है बाद में द्वादशी लग जाएगी. पंचांग अनुसार आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. इस एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है. अमांत महीना फाल्गुन 11 और पूर्णिमांत महीना फाल्गुन 26 है. चंद्रराशि मिथुन में 08:58 AM तक है बाद में कर्क होगा. राहुकाल- सुबह 11.06 AM से 12.33 PM तक, दिशा शूल पश्चिम में है.

करते हैं बात ग्रह नक्षत्रों की तो आज पुनर्वसु 03:43 PM तक, बाद में पुष्य है. योग सौभाग्य 06:44 PM तक, बाद में शोभन है. करण विष्टि 09:11 AM तक, बाद में बव 10:28 PM तक उसके बाद बालव लगेगा. चंद्रमा राशि में आज मिथुन है. सूर्योदय का समय 06.50 am है जबकि सूर्यास्त 06.26 pm पर होगा. चंद्रोदय 02.57 pm पर चंद्रास्त 04.55 am पर है. आज दिशा शूल दक्षिण दिशा में रहेगा. निवारण हेतु दही का सेवन उपयोगी होगा.

आज का यात्रा शकुन- शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन होता है. तो आज मीठी दही खाकर यात्रा पर निकलना श्रेयस्कर रहेगा. आज ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम: जाप से बिगड़े काम बनेंगे. एक छोटे से उपाय से जीवन की दिशा और दशा में परिवर्कितन होगा. इसके अनुसार किसी विप्र को भोजन उपरान्त चांदी भेंट करना लाभकारी होगा.

जानिए राहु काल का समय: कुलिक काल 7.30 से 9.00 am के बीच है जबकि राहु काल 10.30 am से 12.00 pm के बीच है. अभीजित समय 12:16 से 13:03 तक है. यमगण्ड 3.00 से 4.30 pm के बीच है. वहीं अभिजीत मुहूर्त 12:15 PM से 01:02 PM के बीच है. दुर्मुहूर्त 09:10 AM से 09:56 AM फिर 01:02 PM से 01:48 PM तक है. विक्रम संवत 2079 चल रहा है. शक सम्वंत 1944 है जबकि युगाब्द 5124 है और संवत्सर नल है.