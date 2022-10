जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक (Madarsa will be upgrade in Rajasthan) से जोड़ने की शुरूआत कर दी है. अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राजस्थान के मदरसों में आप विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए (CM Gehlot Finacial acceptance of Rs 13 crores) के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है.

राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम (500 madrasas will have smart classrooms) स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे. गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम, इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी. इसी के तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा.

पढ़ें. प्रदेश के 344 अवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सीएम ने दी 36.56 करोड़ की वित्तीय सहमति

इसी प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान प्रदेश के आवासीय ​विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाने की घोषणा की थी. इसी के तहत बुधवार को सीएम ने 334 अवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की (Digital library in 334 residential schools) है.