हनुमानगढ़. जिले में एक बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने पिता का मर्डर कर दिया. बेटे ने पिता के सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसका सिर फट (Father killed by son and his wife in Hanumangarh) गया. ज्यादा खून बहने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद मां-बेटा मौके से फरार हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने शव को रावतसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

थानाधिकारी दिनेश सारण ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि भोमपुरा गांव में कोई मर्डर हो गया है. इस पर टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था. आरोपी ने उसके सिर में धारदार हथियार से वार किया था, जिससे गहरी चोट आई और ज्यादा खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को रावतसर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. सारण ने बताया कि परिजनों और आसपास के लोगों ने मां-बेटे पर धारदार हथियार से वार कर मर्डर करने का आरोप लगाया है.

थानाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मृतक किसान रामरतन (51) की पत्नी रेशमा देवी 2 साल पहले उसको छोड़कर कहीं चली गई थी, जो 4-5 दिन पहले ही लौटी थी. उसके लौटने के बाद से पति-पत्नी में झगड़ा होता था. देर रात को भी किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया. इस दौरान उसके बेटे भजन लाल और रेशमा ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया. ज्यादा खून बहने से रामरतन की मौके पर मौत हो गई. सारण ने बताया कि मां-बेटे की तलाश की जा रही है. दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही मर्डर का असली कारण सामने आ पाएगा.