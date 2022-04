डूंगरपुर. धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय क्षेत्र में एक बार फिर (Teacher ran away with his minor student in Dungarpur) गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोपी शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली अपनी ही एक नाबालिग छात्रा को लेगर भाग गया. जबकि विभाग ने इस शिक्षक को एक महीने पहले ही छेडछाड़ के आरोप में निलंबित कर दिया था. धंबोला थानाधिकारी भैयालाल ने बताया की सीमलवाड़ा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 12वीं कक्षा की एक छात्रा के परिजनों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे.

इस पर डीईओ प्रारंभिक डूंगरपुर ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर को जांच के आदेश दिए. जांच में आरोपी शिक्षक (Teacher was suspended in Molestation case In Dunagarpur) को दोषी पाए जाने पर विभाग ने उसे 22 मार्च को निलंबित कर दिया था. निलंबन के दौरान शिक्षक को डीईओ प्रारंभिक में ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए. लेकिन शिक्षक की आदतों में सुधार नहीं हुआ. अब 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

पढ़ें-Fraud in Love Affair : युवती ने भाग कर की शादी, प्रेमी निकला दो बच्चों का पिता....विरोध करने पर बंधक बनाकर किया रेप

आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज: उसने बताया कि आरोपी शिक्षक भूरालाल रोत मीणा उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाने की नीयत से भगा ले गया है. बेटी की काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चल सका. धंबोला थानाधिकारी भैयालाल ने बताया की मामले में शिक्षक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच एसआई बंशीलाल कर रहे हैं. पुलिस नाबालिग छात्रा और आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है.