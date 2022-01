डूंगरपुर. दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव में बस स्टैंड पर स्थापित मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया (Idol Vandalised In Punali). मूर्ति के साथ ही चबूतरे को भी तहस नहस किया गया. घटना के बाद पुनाली गांव के लोगों में जबर्दस्त आक्रोश (Unrest After Broken Idol In Punali Gaon) है. लोगों ने पुनाली बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया है और मूर्ति तोड़ने वाले बदमाशो को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं.

ढाई साल पहले ही स्थापना हुई

डूंगरपुर से आसपुर मुख्य मार्ग पर पुनाली गांव में ढाई साल पहले ही 3 फ़ीट की मूर्ति चबूतरे पर स्थापित की गई थी. समाज विशेष ने मूर्ति की स्थापना की थी. सर्वसमाज के लोग यहां आते हैं. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने मूर्ति समेत चबूतरे को तोड़ दिया.

सुबह पता चला, राहगीरों ने दी सूचना

आज शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे बस स्टैंड से गुजर रहे लोगों ने टूटी हुई मूर्ति देखी (Idol Vandalised In Punali) और गांव के लोगों को बताया. जिसके बाद बड़ी संख्या में पुनाली समेत आसपास के गांवों के लोग एकत्रित हो गए. मूर्ति तोड़ने से आक्रोशित लोगों ने करीब साढ़े 7 बजे पुनाली बस स्टैंड पर जाम लगा दिया. इससे डूंगरपुर-आसपुर मुख्य मार्ग पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई.

बदमाशों की गिरफ्तारी पर अड़ा गांव

घटना की सूचना पर दोवड़ा थानाधिकारी कमलेश चौधरी समेत जाब्ता मौके पर पंहुचे. आक्रोशित समाज ने विरोध जताते हुए कहा है कि कुछ बदमाशों ने मूर्ति तोड़कर (Idol Vandalised In Punali) उनकी आस्था को ठेस पंहुचाने का काम किया है. समाज बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ा है. नाराज लोगों ने साफ कह दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जाम लगा रहेगा. दूसरी ओर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों को समझाने के प्रयास में जुटी है.