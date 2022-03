डूंगरपुर. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरजगांव में (Surajgaon Village of Dungarpur) एक कृषि फार्म की रखवाली करने वाले बुजुर्ग दम्पती की अज्ञात बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर (Elderly Couple Murder In Sagwara) दी. दोनों के शव फार्म हाउस के कमरे में लहुलुहान हालत में मिले हैं. जांच में कमरे से 15 हजार की नगदी और महिला के पैरों से चांदी के कड़े भी गायब (murder of Elderly Couple For money ) दिखे.

सागवाड़ा थानाधिकारी सुरेन्द्र सोलंकी ने बताया की सूरजगांव निवासी 70 वर्षीय सवजी (पुत्र वालजी डोडिया) और उसकी पत्नी मान डोडिया पिछले 3 साल से गांव के कृषि फार्म हाउस पर रहकर रखवाली का काम करते थे. आज सुबह दम्पती की बेटी बबली अपने माता-पिता से मिलने गई तो फार्म हाउस में बने कमरे का आगे का दरवाजा अन्दर से बंद पाया.

बबली कमरे के पीछे के हिस्से में गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था. उसके होश उड़ गए जब उसने अपने माता-पिता का लहूलुहान शव लहूलुहान अलग-अलग खाट पर पड़ा देखा. घबराई बेटीबबली ने मामले की सूचना तुरंत अपने भाई हरिशंकर को दी. जिस पर हरिशंकर अपने अन्य परिजनों और ग्रामीणों के साथ फार्महाउस पहुंचा.

परिजनों ने मामले की जानकारी सागवाड़ा थाना पुलिस को दी. सूचना पर सागवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक नरपत सिंह और सागवाड़ा थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह सोलंकी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया. इस दौरान पुलिस ने पाया की कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ था. दोनों मृतको पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था. दोनों शव लहुलुहान हालत थे. दीवारों पर भी खून के छींटे थे.

मृतक जोड़े के बेटे हरिशंकर ने बताया की फार्म हाउस की रखवाली के साथ उसके माता-पिता मनरेगा में भी काम करते थे. उनके पास करीब 15 हजार रुपए भी थे जो की मौके से गायब हैं. उसके मुताबिक उसकी मां मान के पैरों से चांदी के कड़े भी गायब हैं. परिजनों ने लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है. इधर सागवाडा थाना पुलिस ने डॉग स्क्वायड टीम और एफएसएल की टीम को बुलाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.