डूंगरपुर. वेबसाइट पर लड़कियों के फोटो अपलोडकर ऑनलाइन पैसे ठगने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा (Fraud by showing obscene photos of girls in Dungarpur) किया है. कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 नाबालिग को डिटेन किया है. उनके पास से कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.

कोतवाली थाने के एएसआई देवेंद्रसिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गैपसागर रिंग रोड पर सुबह-शाम कुछ लड़के बैठे रहते हैं. ये लड़के वेबसाइट पर लड़कियों के अश्लील फोटो डालकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते हैं. बदमाश वेबसाइट पर लड़कियों के फोटो के साथ फोन नंबर देते हैं, जिससे ठगी होती है. लड़कियों के फोटो देखकर युवा नंबरों पर संपर्क करते हैं और फिर लड़की उपलब्ध करवाने के नाम ऑनलाइन रुपए ऐंठे जाते हैं.

देवेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, राजगोपाल, महावीर, मुकेश, साइबर सेल से जोगेंद्र सिंह जांच में जुट गए. साइबर सेल ने वेबसाइट खोलकर उनके दिए नंबर पर कॉल किया. बदमाश युवकों ने कुछ लड़कियों के अश्लील फोटो भेजे और लड़की पसंद करने के बाद रुपए मांगे. 200-200 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया गया. बदमाशों के फर्जीवाड़े का पता लगते ही कोतवाली थाने से कांस्टेबल भोपाल सिंह, मगनलाल समेत डीएसटी की टीम ने गैपसागर रिंग रोड पर दबिश दी. 9 युवक पाल पर खड़े मिले. पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वे घबरा गए. उसकी तलाशी ली, तो सभी के पास 2 से 3 मोबाइल मिले.

उसके पास अलग-अलग सिम कार्ड भी थे. पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उनके पास वेबसाइट, नंबर और कई तरह की चीजें मिल गईं. इस पर पुलिस ने 8 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया है.