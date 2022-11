डूंगरपुर. जिले की आसपूर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गड़ानाथ जी गांव के पुल के नीचे सोम नदी में विस्फोटक (case of explosives found in Dungarpur Disclose) मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने (Magazine licensee arrested in Dungarpur) मामले में भीलवाड़ा निवासी हाल आसपूर गोल गांव मैगजीन संचालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास मौजूद विस्फोटक एक्सपायर हो चुका था लेकिन उसका निस्तारण नही किया गया था. उदयपुर रेलवे ट्रेक ब्लास्ट के बाद स्टॉक से अधिक विस्फोटक होने व जांच में पकड़े जाने के डर से आरोपी ने विस्फोटक नदी में फेंक दिए थे. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

डूंगरपुर जिले के आसपूर वृत्त क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कमल कुमार जांगिड ने बताया कि 15 नवंबर की शाम को आसपुर थाना क्षेत्र के गड़ानाथ जी गांव में गलियाना पुल के नीचे सोम नदी में विस्फोटक होने की सूचना मिली थी. इस पर आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुल के नीचे से भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर जब्त किए थे. विस्फोटक का वजन 186 किलो था. वहीं मामले की जांच के दौरान अगले दिन 16 नवंबर को भी सोम नदी के किनारे झाड़ियों में 540 जिलेटिन की छड़े और मिली थी जिसके बाद आसपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

डूंगरपुर में विस्फोटक मिलने के प्रकरण का खुलासा

एसपी राशि डोगरा डूडी के निर्देश पर आसपुर थाना अधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया था. इस दौरान पुलिस ने अलग-अलग एंगल से मामले की जांच की. विस्फोटक सामग्री पर लिखे नंबर के आधार पर विस्फोटक सामग्री धौलपुर की कंपनी का होना पता चला. कंपनी से पुलिस ने जानकारी जुटाई. जांच में राजेन्द्र प्रसाद पिता भंवरलाल झंवर निवासी ओडा जिला भीलवाड़ा हाल विस्फोटक मैग्जीन लाइसेन्सधारक मै. महेश्वरी इन्टरप्राईजेज गोल, आसपुर का नाम आने पर उसे हिरासत में लिया गया.

पुलिस ने हिरासत में लिए मैगजीन संचालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त विस्फोटक सामग्री एक्सपायर हो गई थी जिसका उसने निस्तारण नहीं किया था. उदयपुर रेलवे ट्रेक ब्लास्ट के बाद उदयपुर संभाग के प्रत्येक मैगजीन एजेंसी की जांच चल रही थी. ऐसे में उसे जांच के दौरान स्टॉक से ज्यादा विस्फोटक होने पर पकड़े जाने का डर था जिसके चलते उसने एक्सपायरी विस्फोटक को नदी में फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.