डूंगरपुर. डूंगरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर (Campaign against drug in Dungarpur) 34 किलो डोडा-पोस्त के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार (1 arrested with 34 kg doda poppy in Dungarpur) करने में सफलता प्राप्त की है. करीब आधे घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने तस्कर को पकड़ लिया. वहीं कार की तलाशी में डिग्गी से पौने 2 लाख की 34 किलो अफीम डोडा पोस्त बरामद की है, जिसे तस्कर गुजरात ले जा रहा था.

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थो के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस के अनुसार डोडा पोस्त की इंटरनेशन मार्केट में कीमत करीब पौने 2 लाख रुपये बताई जा रही है.

डीसटी प्रभारी और कोतवाली थानाधिकारी दिलीपदान ने बताया सोमवार रात को मुखबीर से सूचना मिली कि एक कार से अफीम डोडा की तस्करी की जा रही है. इस पर कोतवाली एएसआई अमृतलाल, डीएसटी हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, महावीर, मुकेश, राजगोपाल, पंकज, साइबर सेल से जोगेंद्रसिंह व अभिषेक की टीम ने बिछीवाड़ा रोड़ पर बलवाडा रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर दी. देर रात एक बलेनो कार डूंगरपुर की ओर से आते हुए नजर आई, जिसे रुकने का इशारा किया तो तस्कर कार को कुछ दूर ही खड़ा कर अंधेरे में भाग गया.

पुलिस की दबिश पर झाड़ियों में छिप गया तस्कर

इस पर पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया तो तस्कर खेतों के बीच झाड़ियों में छिप गया. करीब आधे घंटे तक छानबीन के बाद पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के टिटोरिया गांव निवासी रविंद्रपालसिह को पकड़ लिया. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में अफीम डोडा पोस्त भरा हुआ मिला. अफीम ले जाने को लेकर कोई कागज भी नहीं थे. इस पर डोडा पोस्त के साथ कार को जब्त कर लिया. 34 किलो 360 ग्राम डोडा पोस्त को जब्त किया है. जिसकी इंटरनेशन मार्केट में कीमत करीब पौने 2 लाख रुपये बताई जा रही है. अफीम डोडा पोस्त को प्रतापगढ़ जिले से गुजरात ले जाना बताया है, फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.