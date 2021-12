डूंगरपुर. साबला थाना पुलिस ने तीन लाख रूपये देकर शादी करवाने और शादी के 15 दिन बाद दुल्हन को भगा ले जाने के मामले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया ( है. जिसमें दलाल और दुल्हन की मां भी शामिल है. वहीं आरोपी दुल्हन फरार (fraudery in name of marriage Dungarpur) है.

साबला थानाधिकारी ने बताया कि साबला निवासी अटल बिहारी जैन ने थाने में एक अक्टूबर को मामला दर्ज करवाया था. जिसमे जैन ने बताया कि समाज में लड़कियों की कमी के कारण उसने मध्यप्रदेश के दलाल गुलाबसिंह से संपर्क किया था. उसने सोना जायसवाल नाम की लड़की से शादी करवाने के नाम पर 3 लाख रुपये की डिमांड की थी. जिस पर 3 अगस्त को दलाल गुलाबसिंह, उसकी पत्नी रजनी, लड़की सोना जायसवाल, मामा तिलक, लड़की की मां रेखा और उसकी बहन अनुष्का अटल बिहारी जैन के घर आए थे. घर में बैठकर शादी की बातें तय हुई और उसी समय 3 लाख रुपये दलाल गुलाबसिंह को दे दिए थे. इसके बाद आसपुर कोर्ट से 500 रुपये के स्टाम्प पर शादी की लिखा पढ़ी की और गोल आसपुर मंदिर में शादी करवाई गई. शादी के बाद परिवार के लोग लड़की को छोड़कर वापस एमपी चले गए. दुल्हन 15 दिन तक उसके घर पर रुकी. इसके बाद 22 सितम्बर को रक्षा बंधन पर्व पर दुल्हन के मामा तिलक उनके घर साबला आया और सोना को अपने साथ घर ले गया था (money recovery in name of marriage Dungarpur).

रक्षा बंधन के बाद भी सोना वापस नहीं आई तो पीड़ित ने दलाल गुलाबसिंह व परिवार के लोगों से बात की. आरोप है कि लड़की के परिजन 5 लाख रुपये की फिर से मांग करने लगे. जिस पर पीड़ित ने थाने में एक अक्टूबर को मामला दर्ज कराया था. इधर पीड़ित अटल बिहारी जैन की रिपोर्ट पर पुलिस ने छानबीन करते हुए दलाल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी ने बताया कि दलाल गुलाबसिंह सिसोदिया निवासी कालापीपला शाजापुर एमपी, उसकी पत्नी रजनी सिसोदिया, मामा तिलक दानल निवासी शाहजहानाबाद भोपाल, दुल्हन की मां रेखा निवासी आनंद नगर भोपाल को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में दुल्हन सोना जायसवाल फरार है और पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है.