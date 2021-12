डूंगरपुर. सड़क हादसा उदयपुर (Road Accident In Dungarpur) जिले के बावलवाडा थाना क्षेत्र स्थित झोपड़ी गांव में हुआ. यहां देर रात एक बाइक पर सवार तीन युवक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए. जिनमें दो ने मौके पर और 1 ने अस्पताल में दम तोड़ (3 Died in Road Accident in Dungarpur) दिया.

पुलिस के अनुसार बावलवाडा थाना क्षेत्र के सारोली निवासी 24 वर्षीय उमेश लट्ठा उसी के कुटुंब के 23 वर्षीय कुलदीप और 24 वर्षीय सुनील तीनों ही एक बाइक पर सवार होकर रात करीब 10:00 बजे घर से निकले ही थे कि सरोली गांव में खेरवाड़ा की ओर से सामने से आती हुई तेज रफ्तार कार ने बाइक को चपेट में ले लिया.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कुलदीप और उमेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सुनील को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज (Dungarpur Medical College ICU) के ICU में दाखिल कराया. यहां सुनील ने सुबह 5:00 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने तीनों के शवों को डूंगरपुर मोर्चरी में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिये हैं.

एक ही घर में 3 मौत से पसरा मातम

इधर बावलवाडा गांव में घटना की सूचना मिलते ही मातम का माहौल हो गया. तीनों ही युवक अविवाहित थे और एक ही कुटुंब के होने से बड़ी संख्या में लोग डूंगरपुर मोर्चरी में जमा हो गए. तीनों के शवों को एक साथ गांव ले जाया गया और एक साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ. भीषण टक्कर में कार और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं परिजनों के अनुसार उमेश (पुत्र बाबूलाल लट्ठा) अहमदाबाद से कुछ देर पहले घर लौटा था. इसी तरह कुलदीप (पुत्र शंभूलाल लट्ठा) उदयपुर से घर आया था. इसके बाद तीनों युवक सुनील की बाइक पर बैठकर खेरवाड़ा की ओर निकले थे.