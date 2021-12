राजाखेड़ा (धौलपुर). राजाखेड़ा-पिनाहट मार्ग पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने दो बाइकों को टक्कर (road accident in dholpur) मार दी. हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. एक युवक ने उपचार के (Youth dies in road accident in Dholpur) दौरान दम तोड़ दिया. वहीं दो अन्य घायलों का उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम राजाखेड़ा-पिनाहट मार्ग पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने दो बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों ने राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया. जहां से उन्हें गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया.

वहीं एक घायल युवक तारा के परिजन उसे इलाज के लिए आगरा लेकर पहुंचे. जहां शनिवार को घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया. जहां मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.

मृतक युवक के भाई राकेश ने बताया कि उसका भाई तारा नीमडाणा गांव से काम करके बाइक से वापस लौट रहा था. इस दौरान राजाखेड़ा-पिनाहट मार्ग पर ईटों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की तलाश शुरू कर दी है.