धौलपुर. 31 मार्च 2022 को गुर्जरों के हीरो किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया. मृत्यु से पहले उन्होंने बेटे विजय बैंसला से एक वचन लिया था. कहा था- मौत के बाद पूरे प्रदेश में उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली जाए. बेटे विजय बैंसला पिता की आखिरी ख्वाहिश के साथ ही राजनैतिक तौर पर अपनी जमीन पुख्ता करने की कोशिश में भी हैं. यही वजह है कि वो धौलपुर आए. देवनारायण मंदिर में अपने लोगों को इकट्ठा किया, उनसे सलाह मशविरा किया. हालांकि ये सब कुछ कलश यात्रा को लेकर था.

जिले के बाड़ी उपखंड पर देवनारायण भगवान के मंदिर पर एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला पहुंचे. इस दौरान गुर्जर और एमबीसी समाज के युवा कार्यकर्ताओं सहित समाज के सभी लोगों ने उनका स्वागत ( Dholpur Welcomed Vijay Bainsla) किया. विजय बैंसला ने समाज के लोगों के साथ बैठक कर किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि कलश यात्रा की तैयारी को लेकर समाज के सभी बुजुर्गों से सलाह मशविरा किया. पूरे राजस्थान में निकलने वाली अस्थि कलश यात्रा के विषय में उन्होंने समाज के सभी युवा वर्ग से मीटिंग (Preparations for the ashes kalash yatra of Kirodi Bainsla ) की.

बैठक में उपस्थित गुर्जर समाज के लोगों और युवाओं को संबोधित कर विजय बैंसला ने कहा कि, हमें संगठित रहना है और शिक्षित बनना (Vijay Bainsla took a meeting in Dholpur) है. हमें कर्नल बैंसला साहब के सपने को पूरा करना है. उन्होंने कहा कि अस्थि कलश यात्रा के बाद पूरा एमबीसी समाज राजनीति को लेकर बड़ी तैयारी करेगा. एसे में प्रदेश में एमबीसी समाज को वह एकत्रित करेंगे, जिससे आगामी चुनाव में हर एमबीसी का युवा अपनी तैयारी कर राजनीति में भाग ले सकेगा. विजय बैंसला के 1 दिन के दौरे पर पूरे जिले से बड़ी संख्या में एमबीसी और गुर्जर समाज के युवा (Gurjar and MBC community Took part in vijay bainsla meet ) और वृद्ध जन शामिल हुए.