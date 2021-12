धौलपुर: धौलपुर के मेला ग्राउंड में होने वाली जन आक्रोश रैली ((Jan Akrosh Rally Of BJP)) को लेकर भाजपा के लगाए पोस्टर से सोशल मीडिया पर भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही (All IS Not well In Rajasthan BJP) है. पोस्टर में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के फोटो छापने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पोस्टर में जगह नहीं दी गई है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा का गृह जिला होने के बावजूद जिला भाजपा कार्यकारिणी के छपवाए पोस्टर में वसुंधरा राजे का फोटो न होने से वसुंधरा समर्थक कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है.

सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्टर पर सतीश पूनियां गुट के नेताओं के फोटो लगे होने से नाराज वसुंधरा राजे के समर्थकों ने पोस्टर को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है. दरअसल आज मचकुंड रोड स्थित मेला ग्राउंड में राज्य सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली का आयोजन है. इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहेंगे. रैली को लेकर छपवाए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा और सतीश पूनिया के साथ गुलाबचंद कटारिया को जगह दी गई है लेकिन वसुंधरा गायब हैं. पोस्टर से वसुंधरा राजे का नदारद होना समर्थकों को अखर रहा है.

जन आक्रोश रैली के पोस्टर से वसुंधरा गायब!

अब समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष पर सतीश पूनियां गुट का होने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर तीखे प्रहार (bjp tussle on social media) शुरू कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे समर्थकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर के पूर्व राजघराने से जुड़ी हुई है. जिनका धौलपुर में खासा वजूद है. स्पष्ट है कि वसुंधरा के गढ़ में पोस्टर से गैर मौजूदगी कई सियासी संदेश दे रही है. इसमें पार्टी के भीतर कलह और आलाकमान की आगे की रणनीति की छाप दिख रही है.