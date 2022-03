धौलपुर. जिले के बाड़ी उपखंड में एक सामूहिक विवाह समारोह सुर्खियों में है. धर्मार्थ सेवा समिति ने 16 अनाथ और 5 गरीब बेटियों को गाजे बाजे और पूरे सम्मान के साथ शादी के अटूट बंधन में बांधा. नव जोड़े को ऐसे वचन (Unique Vachans Taken In Orphans Marriage at Alwar) दिलाए गए जिसमें सामाजिक समरसता, आपसी सामंजस्य, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव था.

शहर की सामाजिक संस्था ने सामूहिक विवाह समारोह (orphan and poor Girls Marriage in Dholpur) का आयोजन किया. आयोजन फुलेरा दौज पर किया गया. 7 फेरों के साथ लिए गए 7 आधुनिक वचन लोगों के लिए अविस्मरणीय बन गए. यहां पधारे सामान्य जनों से भी मंच के जरिए वचन लिया गया. प्लास्टिक बैग इस्तेमाल से तौबा करने (No Plastic Bag Pledge In Marriage Taken in Dholpur) का.

शादी समारोह पूरे रस्मों रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत घुड़चढ़ी बैंड बाजों के साथ कराई गई. जो शहर के प्रमुख बाजारों से घूमते हुए बसेड़ी रोड स्थित एक रिसॉर्ट में पहुंची. यहां आयोजक समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बारात का गर्मजोशी से स्वागत किया. आयोजन स्थल पर बनाए गए विशाल पंडाल में अलग से 21 कक्ष बनाए गए. यहीं पर पंडित और विद्वानों ने मंत्रोच्चारण कर दूल्हा दुल्हन को परिणय सूत्र में बांधा.

का पूजन किया.सामूहिक विवाह समारोह की खास बात यह रही कि इसे पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने का समिति द्वारा प्रयास किया गया और साथ में आयोजन को लेकर

विवाह के 7 वचन: विवाह के सात वचनों के साथ दूल्हा-दुल्हन से आधुनिक समय के 7 वचन भी दिलाए गए. जिसमें बाल विवाह को बढ़ावा न देने, भ्रूण हत्या न करने,बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजने, शराब और धूम्रपान निषेध करने, तलाक की नौबत तक न पहुंचने, घर में तुलसी का पौधा लगाने और विवाह से पहले घर में शौचालय बनाने एवं स्वच्छता बनाए रखने के वचन थे. ये वचन सबके लिए अप्रत्याशित और सुखद रहे.

आयोजन में शहर के कई अहम लगों ने भाग लिया. सबने अपने सामर्थ्य अनुसार वर वधू को घर गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप दिया. आयोजकों ने आम लोगों से अपील की कि ऐसे आयोजनों को सफल बनाने में अपना योगदान जरूर दें. धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से भामाशाह विष्णु सिंघल ने सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया. श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज दंदरौआ सरकार ने मुख्य अतिथि के तौर पर नवदंपती को आशीर्वाद दिया.