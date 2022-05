धौलपुर. सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी माफिया (Illegal Mining in Dholpur) का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा. मंगलवार सुबह रीको स्थित ग्लव्स फैक्ट्री में काम करने जा रही महिलाओं के भरे टैंपो को गलत दिशा में आ रहे अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर (Head On Collision Of Tractor tempo In Dholpur) ने टक्कर मार दी. ट्रैक्टर की टक्कर से टेंपो में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया.

मंगलवार सुबह रोज की तरह पुराना शहर स्थित जाटव बस्ती और किरी मोहल्ले की महिला मजदूर टेंपो से रीको स्थित फैक्ट्री में जा रही थीं. तभी सदर थाना क्षेत्र में नारायण ढाबे के सामने हाईवे की बाईपास सड़क पर सामने से आ रहे अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने टेंपो को टक्कर मार दी. हादसे में टेंपो में सवार महिला मजदूर बबिता (पत्नी घनश्याम, उम्र 50 वर्ष) और नत्थो (पत्नी सोवरन, उम्र 60 साल) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में टैंपो में सवार 4 महिला मजदूर राखी (पत्नी संजय, उम्र 34 वर्ष), अनीता (पत्नी प्रदीप, उम्र 35 वर्ष), मंजू (पत्नी भगवत उम्र, 36 वर्ष) और ममता (पत्नी विनोद, उम्र 30 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिन्हें मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस की मदद से एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. पूरे मामले में सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. चूंकि प्राथमिकता घायल थे सो उन्हें सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पिछले 3 महीनों में आधा दर्जन मौतों की वजह बजरी माफिया: घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से चंबल बजरी प्रतिबंधित है. इसके बावजूद माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तेज गति से बजरी से भरे ट्रैक्टर ले फरार हो जाते हैं. यही वजह है पुलिस से बचने के लिए लापरवाह तरीके से ड्राइविंग कर मासूम लोगों की जान लेते हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक धौलपुर में पिछले 3 महीनों में आधा दर्जन लोगों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है.