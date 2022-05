धौलपुर. डकैतों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए चंबल के बीहड़ों में दबिश देने के दौरान एसपी नारायण टोगस ने खुद मोर्चा (SP lead search operation in Chambal) संभाला. चंबल बीहड़ों के करीब आधा दर्जन गांव में डकैतों के ठिकानों पर पुलिस ने कॉम्बिंग की है. एसपी नारायण टोगस ने बताया कि जिलेभर में डकैत एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की (Special campaign to nab dacoits in Chambal area) है.

धरपकड़ अभियान के दौरान जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ रही है. उन्होंने बताया कि सोमवार को चंबल के गांव देव का पुर, मोरोली, नीम बसई ,बिछिया नथुआ का पुरा, भैरव का पुरा समेत आधा दर्जन गांवों में डकैतों के संबंधित स्थानों पर दबिश दी गई है. एसपी खुद मोर्चा संभालते हुए कोतवाली, सदर, आरएसी एवं डीएसटी टीम को साथ लेकर चंबल के बीहड़ों में कूद गए. हालांकि पुलिस को इस दरमियान सफलता नहीं मिल सकी है. उन्होंने बताया डकैत और बदमाशों की धरपकड़ के लिए चंबल के बीहड़ों में पुलिस का सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा. एसपी ने दावा किया है, चंबल के बीहड़ अपराध से मुक्त किए जायेंगे.

