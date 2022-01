धौलपुर. किन्नरों को लेकर इन दिनों धौलपुर में सबकुछ गोलमाल चल रहा है. ट्रेनों से लेकर शादी विवाहों में पहुंचने वाली किन्नरों को लेकर असली और नकली की पहचान करना मुश्किल (Difficult to identify fake eunuchs) होता जा रहा है. नकली किन्नरों के मुद्दे पर पूर्व पार्षद किन्नर शोभा बाई ने (Shobha Bai complained on fake eunuchs) जिले की किन्नरों के साथ धौलपुर SDM भारती भारद्वाज से मुलाकात की. उन्होंने नकली किन्नरों को जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट (Certificate issued to fake eunuchs) को रोकने की मांग की है.

फर्जी सर्टिफिकेट से नकली किन्नर बनने का मामला : पार्षद किन्नर शोभा बाई ने बताया कि ईश्वरीय शक्ति की बदौलत होने किन्नर होने का जीवन मिला है. जिसके बदले किन्नर समाज के लोग दूसरे लोगों के शादी विवाह सहित बच्चों के जन्म उत्सव में नाच गाकर बधाइयां लेते हैं. जिनसे उनका गुजारा चलता है. जिले में ऑपरेशन की मदद से नकली किन्नर (Shemale with the help of operation) बनने और छवि खराब करने के आरोप लागाए हैं. जिसमें उन्होंने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाते हुए पूर्व पार्षद किन्नर शोभाबाई प्रशासन से दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग (Demands Arrest of Fake Transgender Dholpur) की है.

बिना चिकित्सकीय जांच के किन्नरों को प्रमाण पत्र जारी करना गलत

एसडीएम को दी गई शिकायत में किन्नरों ने बताया कि नकली किन्नरों (Fake eunuchs in Dholpur) की वजह से असली किन्नरों को समाज में गलत निगाह से देखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि बिना चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के किन्नरों को प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है. किन्नरों की शिकायत पर एसडीएम भारती भारद्वाज ने मामले की जांच (Shobha Bai Demands to stop Fake eunuchs) कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है.