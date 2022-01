धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र के आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा के पास बाइक फिसलने (Road Accident In Dholpur) से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए. पत्नी को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत (Road Accident In Dholpur One Died) घोषित कर दिया. घटना से परिजनों में कोहराम मच गया.



जानकारी के मुताबिक रूपवास तहसील के गांव जरौला हाल निवास कौलारी निवासी 38 वर्षीय रमेश लोधा, 35 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी को बाइक पर बिठाकर घरेलू काम से धौलपुर जा रहे थे. बाइक सवार जैसे ही आगरा मुंबई-राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा के पास पहुंचे तो बारिश होने के कारण बाइक फिसल गई.

जिसके कारण दंपती सड़क पर गिर गए. दुर्घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों की मदद से गंभीर घायल को जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की खबर जैसे ही परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया. उधर दुर्घटना की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी गई. जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. सदर थाना पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.