धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग (Road Accident On Agra Mumbai National Highway) पर कामदगिरि होटल के सामने बीती रात सड़क हादसा हो गया. मेरठ से हैदराबाद जा रहे चार लोगों की कार बेकाबू होकर पलट गई. दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. 3 लोग घायल हो गए.

मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर (Admitted To Dholpur Trauma Center) में भर्ती कराया. घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर (Referred To Higher Center For Treatment) कर दिया.

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर निवासी 20 वर्षीय अजहर अली (पुत्र जुल्फिकार), 25 वर्षीय बिल्लू (पुत्र तामसिर), 60 वर्षीय जुल्फिकार (पुत्र जहूरुद्दीन) एवं 26 वर्षीय सरकराज कार में सवार होकर हैदराबाद जा रहे थे. बीती रात करीब 12:00 बजे आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर कामदगिरि होटल के सामने कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट (Road Accident On Agra Mumbai National Highway) गई.

दुर्घटना में सरकराज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. कार में सवार तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना की खबर सुनकर स्थानीय सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया.लेकिन तीनों भाइयों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया. हादसे की खबर सुनकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. डेड बॉडी को जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है. घटना को लेकर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.