राजाखेड़ा (धौलपुर). मनियां और राजाखेड़ा थाना क्षेत्र से सटे उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मंगलवार तड़के दो अलग अलग हादसे (Road Accident In Dholpur) हो गए. पहला हादसा मनियां और आगरा के बीच बरैठा चौकी के पास उत्तर प्रदेश सीमा में हुआ. जहां सरमथुरा के कछपुरा गांव के रहने वाले लोग ट्रैक्टर में अपने देवताओं को सोरो घाट से गंगा जी का स्नान कराकर वापस लेकर लौट रहे थे. परिवार के मुखिया गोहरी लाल ने बताया कि उनके परिवार के 40 घर के लोग तीन ट्रैक्टर में 29 तारीख को गंगा जी स्नान के लिए गए थे. जहां अपने देवताओं को स्नान करा (Family went To Ganga Snan met Accident) लौटते वक्त ट्रैक्टर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 10 लोगों को मामूली चोट आई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया.

दूसरा हादसा राजा खेड़ा थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर छीतापुरा गांव के पास हुआ. जब मंगलवार सुबह ईंटों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप गाड़ी में भिड़ंत हो गई. हादसे में पिकअप सवार करीब 14 लोग घायल हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Care) पर भर्ती कराया. जहां 4 लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

ये परिवार भी गंगा जी से देवताओं को स्नान करा कर लौट रहा था. हादसे में (Accident In Rajakhera Of Dholpur) भोगीराम के परिवार के 14 लोग घायल हो गए. सभी सवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले (Rajakhera Accident Victims Are From MP) हैं. दोनों ही हादसों में घायल लोगों को धौलपुर और राजाखेड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां चिकित्सकों की टीम घायलों का उपचार करने में जुटी है.