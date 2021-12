धौलपुर. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का (Rape with school girl) मामला सामने आया है. जिला अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है. 13 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराई गई छात्रा को परिजनों ने जी घबराने और बेचैनी होने की शिकायत पर उसे भर्ती कराया था. 2 दिन तक हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने साइको स्पेशलिस्ट डॉ. सुमित मित्तल को बुलाकर नाबालिग की काउंसलिंग कराई गई. काउंसलिंग में नाबालिग (Disclosure of rape incident in counseling) ने जो बयां किया वह सुन सबके होश उड़ गए.

छात्रा ने बताया कि एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो भी खींची. आरोपी ने बालिका को घर वालों से कुछ भी बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी जिस वजह से चुप रही. काउंसलिंग में दुष्कर्म की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को तहरीर दी. इसपर महिला थाना प्रभारी विजय सिंह के साथ महिला कॉन्स्टेबल भी अस्पताल पहुंचीं और पीड़िता का बयान लेकर मामला दर्ज कराया गया है.

पढ़ें. Rape Case in Jaipur: कहीं चाकू की नोक पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म तो कहीं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे दुष्कर्म

पीड़ित नाबालिग के मुताबिक आरोपी उसकी सहेलियों के जान पहचान के थे जिनके साथ पीड़िता आरोपियों के घर गई. इनमें से एक आरोपी ने 2 लोगों के सामने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींची. घटना के बाद घर पहुंची नाबालिग के बेहोश होने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. 2 दिन तक नाबालिग की हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने मनोचिकित्सक को बुलाकर बालिका की काउंसलिंग कराई जिसके बाद उसने दुष्कर्म की पूरी घटना के बारे में बताया.

पढ़ें. Gang rape in Bharatpur: भरतपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

ऐसे हुई थी वारदात

नाबालिग के पिता ने बताया कि 12 दिसंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद आरोपी अपने साथी के साथ छात्रा का बैग लेकर भाग गया. बैग लेने के लिए छात्रा अपनी दो सहेलियों के साथ 13 दिसंबर को आरोपी के घर पहुंची. यहां आरोपी ने छात्रा को बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने लिया पर्चा बयान, मामला दर्ज

घटना को लेकर पर्चा बयान लेने पहुंची महिला थाना पुलिस के साथ सीओ सिटी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है.