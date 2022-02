धौलपुर. जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ गांव के ही पड़ोसी युवक के 1 महीने में दो बार (rape by intimidation in Dholpur) डरा धमका कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने शनिवार को परिजनों के साथ नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला (Rape Case in Dholpur) दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि गांव के ही एक युवक ने 1 महीने पूर्व उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपी लगातार धमकियां दे रहा था. पीड़िता ने लोकलाज के कारण घटना से परिजनों को अवगत नहीं कराया. 18 फरवरी 2022 को आरोपी पीड़िता को घर में अकेली देख कर पहुंच गया और दूसरी बार युवती के साथ हैवानियत की.

इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. पीड़िता के साथ हैवानियत की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने शनिवार को पीड़िता को साथ लेकर स्थानीय पुलिस के समक्ष नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. उन्होंने बताया युवती का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया है.