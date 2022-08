धौलपुर. कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक के सोशल मीडिया पर पंजाब की युवती से दोस्ती कर नौकरी का झांसा देकर (Girl raped in a hotel of Dholpur) धौलपुर शहर के एक होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया (Punjab girl raped in Dholpur) है. दुष्कर्म के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. युवती ने नामजद आरोपी के खिलाफ महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

महिला पुलिस थाने में दर्ज कराये गए मुकदमे में पीड़िता ने बताया कि धौलपुर शहर के मचकुंड रोड निवासी एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. दोस्ती के दौरान युवक एवं युवती ने एक दूसरे को नंबर भी शेयर कर दिए. रिपोर्ट में बताया युवती के पिता की मौत हो चुकी है, ऐसे में उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी. युवती की बातें सुनकर आरोपी ने जॉब दिलाने का झांसा देकर 10 अगस्त को धौलपुर शहर में बुला लिया. इसके बाद आरोपी शहर की एक होटल में युवती को अपने साथ ले गया. जहां आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप (Rape in dholpur) किया.

पढ़ें: राजस्थान में इलाज के नाम पर महिला से साथ रेप, डॉक्टर ने दी धमकी

युवती ने जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दे डाली. दुष्कर्म करने के बाद आरोपी युवती को छोड़कर फरार हो गया. युवती ने शनिवार को महिला पुलिस थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है. घटना को लेकर महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है. युवती का जिला अस्पताल में मेडिकल भी करा दिया है. पुलिस द्वारा युवती के पर्चा बयान दिए जा रहे हैं. पुलिस ने मौका मुआयना कर हालातों का जायजा लिया है.