धौलपुर. जिले में 23 मई को दोनारी और हरनाथ का नगला गांव के बीच सुखी नहर में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पहले ही दिन हत्या की आशंका जता चुकी पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में शुक्रवार को उसके प्रेमी को गिरफ्तार (Police arrested her lover in murder case of the woman) किया है.

एसपी नारायण टोगस ने बताया कि कौलारी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शकुंतला देवी पत्नी बनिया कुशवाह का शव सुखी नहर में पड़ा मिला था. शव के आसपास महिला की मौत से पहले संघर्ष के निशान थे. जिसको लेकर महिला के पति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी घर खर्च के पैसे लाने के लिए गेहूं बेचने के लिए गई थी. महिला की हत्या की आशंका को देखते हुए एसपी में सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल, सीओ सिटी प्रवेंद्र कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल प्रभारी राजकुमार मीणा के साथ एक टीम का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की. पड़ताल में पुलिस को साइबर टीम की मदद से चौकाने वाले सुराग हाथ लगे.

एसपी ने बताया कि महिला घर से निकलने के बाद उसी के गांव के रहने वाले अपने प्रेमी अतर सिंह कुशवाहा पुत्र गंगाराम के पास पहुंची थी. जहां से महिला का प्रेमी उसे लेकर गुलावली गांव के जंगलों में चला गया और महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए. एसपी ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी के बीच सात आठ साल पूर्व अवैध संबंध बने थे. गुलावली गांव में शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जब महिला ने उससे पैसे मांगे तो प्रेमी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया.

नारायण टोगस,एसपी, धौलपुर

जिसके बाद प्रेमी ने महिला की गमछे से गला घोट कर हत्या कर दी. एसपी ने बताया कि महिला के प्रेमी अतर सिंह ने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि महिला पैसों के लिए दूसरे मर्दों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी. इस शक की वजह से उसने महिला की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया.