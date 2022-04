धौलपुर. कोतवाली थाना पुलिस ने गाड़िया लोहार परिवार की एक महिला को बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले (Rape Case in Dholpur) में फरार चल रहे आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार (Police arrested the accused of kidnapping and raping) किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी.

कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया थाना इलाके में गाड़िया लोहार परिवार की एक महिला के साथ आरोपी 29 वर्षीय पीतम पुत्र टीकाराम निवासी मंडरायल ने 3 मार्च को कोतवाली थाना इलाके में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया गाड़िया लुहार परिवार ने आरोपी के खिलाफ नामजद अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी यंत्रों पर आरोपी की लोकेशन खगाली और घेराबंदी कर दबोच लिया. थाना प्रभारी ने बताया केस की जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

