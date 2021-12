धौलपुर. जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने (Oxygen Plant inaugurated by MLA Girraj Singh Malinga) गुरुवार को सैंपऊ उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट, ट्रॉमा सेंटर और दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया. समारोह के दौरान विधायक मलिंगा ने भाजपाइयों पर तीखे हमले (Girraj Singh Malinga Targeted BJP) किए. साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार और प्रशासन के पुख्ता प्रबंधन की भी बात कही है.

महामारी के दौर में गहलोत सरकार के प्रबंधन पुख्ता एवं सराहनीय : क्षेत्रीय विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने सैंपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑक्सीजन प्लांट, ट्रॉमा सेंटर एवं दवा वितरण केंद्र का पट्टिका का अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही महामारी कोरोना ने दस्तक दी थी. महामारी के दौर में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के पुख्ता एवं सराहनीय (Strong and Commendable Management of the Gehlot Government) प्रबंधन रहे थे.

उन्होंने कहा राज्य सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार और शासन ने महामारी पर पूरी तरह से अंकुश पाया. उन्होंने कहा राज्य का भीलवाड़ा मॉडल कोरोना की रोकथाम के लिए विश्व भर में विख्यात रहा था, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. विधायक ने कहा कि तीसरी लहर ओमिक्रोन एवं डेल्टा वेरिएंट (Corona Third Wave Omicron and Delta Variants) को लेकर सरकार और चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है. महामारी को देखते हुए सरकार ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के अंतर्गत शादी समारोह में 200 लोग सुनिश्चित करने के साथ मास्क एवं सामाजिक दूरी पूर्व की तरह निर्धारित की गई है.

भाजपा के नेता बताए फर्जी...

विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने जिले के भाजपा नेताओं पर हमला (Girraj Singh Malinga Targeted BJP) करते हुए कहा कि वे महामारी के दौर में घरों में छुप कर बैठ गए थे. उन्होंने कहा भाजपा का जिला अध्यक्ष बाड़ी शहर से ताल्लुक रखता है, लेकिन एक भी दिन लोगों की मदद करने नहीं पहुंचा. उन्होंने कहा क्षेत्रीय सांसद डॉ. मनोज राजोरिया एवं पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर छुप कर बैठ गए थे. आरोप लगाते हुए कहा कि जब संक्रमण खत्म हो गया. उसके बाद अस्पतालों में फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे. उन्होंने कहा कि निजी स्तर पर भामाशाहों से मदद लेकर 50 लाख से अधिक की राशि को एकत्रित किया था. जिस राशि में चिकित्सा कर्मियों के लिए कोरोना संक्रमण को रोकने के उपकरण मुहैया कराये थे.

बिना नाम लिए पूर्व विधायक को बताया ड्रामेबाज...

विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किए हैं. उन्होंने काम के नाम पर केवल ड्रामेबाजी की है. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने उन पर लूटमार के आरोप लगाए थे, लेकिन खुद पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.