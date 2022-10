धौलपुर. मनिया थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया. गुरुवार को हाईवे किनारे खड़े तीन लोगों को मालवाहक टेंपो ने जोरदार (tempo hit three in Dholpur) टक्कर मार दी. हादसे में एक लोग की मौत (one died in dholpur road accident) हो गई जबकि एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए. आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची बरैठा पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

घटना को लेकर चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि रानोली गांव के रहने वाले रविंद्र (30) पुत्र गुरुदयाल और मुकेश (35) पुत्र गुरदयाल अपनी मां ओमवती (60) को लेकर बैंक के काम से बरैठा आए थे. यहां से लौटते वक्त तीनों मां बेटे हाईवे के किनारे खड़े हुए थे. इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए मालवाहक टेंपो ने तीनों को टक्कर मार दी. तीनों को टक्कर मारने के बाद टेंपों वहां पड़ी बस में घुस गई.

हादसे में रविंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ youth died in road accident) दिया जबकि घायल मुकेश और उसकी मां ओमवती को गंभीर हालत में एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हालत गंभीर होने पर ओ(मवती को उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है. चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टेंपो को जब्त कर लिया है. उन्होंने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है.