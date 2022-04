धौलपुर. जिले के बाड़ी स्थित विद्युत निगम कार्यालय में दो अधिकारियों के साथ हुई (Case of assault on electrical workers in Dholpur) मारपीट के मामले में गहलोत सरकार ने एसपी शिवराज मीणा (SP Shivraj Meena transferred) का तबादला कर दिया था. उनकी जगह सरकार ने एसपी नारायण सिंह टोगस को धौलपुर (Narayan Togas became the new SP of Dholpur ) का नया एसपी लगाया है. नारायण टोगस ने शनिवार को एसपी का पदभार ग्रहण करने के साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले के अपराध मुक्त किया जाएगा.

एसपी ने कहा कि जिले वासियों को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी. जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम की जाएगी. अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्य शैली तैयार कर धरातल पर अंजाम दिया जाएगा. उन्होंने बताया धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है. ऐसे में अपराधियों को अपराध करने के बाद फरार होने में सुगमता रहती है. उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश पुलिस से समन्वय स्थापित कर बेहतर रणनीति तैयार की जाएगी.

एसपी ने कहा कि जिले में बजरी परिवहन सबसे बड़ा मसला है. इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से काम करेगी. बजरी परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा. साइबर सेल एवं अन्य तकनीकी यंत्रों से अपराध को रोकने के लिए विशेष रणनीति भी बनाएंगे. उन्होंने कहा रात्रि गश्त व्यवस्था प्रभावी कराने के साथ अपराध वाले स्थानों को चिह्नित करते हुए विशेष कार्रवाई करेंगे. बता दें कि बाड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित विद्युत निगम कार्यालय में जेईएन एवं एईएन से मारपीट के बाद यह मामला पूरे प्रदेश में गरमाया. इस पर गहलोत सरकार ने एक्शन लेते हुए एसपी शिवराज मीणा को हटाने के साथ बाड़ी सीओ बाबू लाल मीणा एवं कोतवाल विजय मीणा को निलंबित किया था.