धौलपुर. सदर थाना क्षेत्र में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोर तिराहे के पास बाइक से आगरा से धौलपुर आ रहे पति-पत्नी को पीछे से आ रही कैंटर गाड़ी ने टक्कर मार दी. कैंटर की टक्कर से बाइक पर सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो (two died in road accident in Dholpur) गई.

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से दंपती को जिला अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. जिला अस्पताल पहुंचे थाने के एएसआई यादराम ने बताया कि सैपऊ थाना क्षेत्र के किरारपुरा गांव के रहने वाले गोपाली (36) पुत्र संतोषी और उसकी पत्नी संजू (32) 2 दिन पूर्व अपने ससुराल गए थे.

नववर्ष के मौके पर ससुराल वालों से मिलकर गोपाली अपनी पत्नी को बाइक पर लेकर वापस धौलपुर लौट रहा था. जहां तोर तिराहे के पास पीछे से तेज गति से आते कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. जिससे हादसे में दोनों पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. एएसआई ने बताया कि दोनों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद परिजनों को सूचना दी गई है. जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर कैंटर को मौके से जब्त कर लिया है.