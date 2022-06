धौलपुर. धौलपुर में एक युवती ने अपने पहले पति के खिलाफ अश्लील फोटो शेयर (Husband shared pornographic photos of ex wife ) करने की शिकायत दर्ज कराई है. आपसी अनबन के कारण युवती का शादी के 2 साल बाद तलाक हो गया था. इसके बाद से ही वह मायके में रह रही थी. युवती के पिता ने अभी कुछ समय पहले ही उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया. जब पहले पति को यह बात पता चली तो उसने युवती को फोन कर गाली-गलौज की, इसके बाद उसके एडिट किए गए अश्लील फोटो रिश्तेदारों को शेयर कर दिए. फोटो शेयर होने के बाद से युवती मानसिक तनाव में है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज (case filed on Ex Husband in Dholpur) कराया है.

युवती की शिकायत पर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि शहरी इलाके की रहने वाली एक युवती की शादी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही पति-पत्नी में झगड़ा होने लगा, जिसके कारण साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद युवती अपने मायके धौलपुर में रहने लगी. कुछ समय पहले युवती के पिता ने उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया. उसके पहले पति को ये बात पता चली तो उसने युवती की फोटो को एडिट कर अश्लील बना दिया और सोशल मीडिया में शेयर कर दिया. दूसरी जगह शादी नहीं करने का दबाव बनाते हुए उसने युवती से गाली-गलौज भी की. इससे युवती मानसिक पीड़ा झेल रही है और अब उसने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है. जांच अधिकारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि तलाकशुदा युवती की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया है. मामले में युवती के बयान दर्ज किए जाने के साथ ही आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. युवती के आपत्तिजनक फोटो को हटवाने की प्रक्रिया की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जाएगी.

