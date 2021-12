धौलपुर: 14 सितंबर 2019 (Woman Death Case Of 2019 ) का ये मामला है. 2 वर्ष पूर्व कंचनपुर के बीलोनी गांव में सांप काटने से महिला की मौत बताई गई. इस मामले में गहन जांच हुई. FSL टीम ने रिपोर्ट बनाई. इसमें मौत की वजह कुछ और ही निकली. उस रिपोर्ट के आधार पर जब फिर से पूछताछ की गई तो राज का खुलासा हुआ. पता चला कि महिला की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई थी. अब इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है.

मध्य प्रदेश की थी राधा

कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व मुरैना मध्य प्रदेश की रहने वाली राधा की शादी बीलोनी गांव के संजय परमार के साथ हुई थी. 14 सितंबर 2019 को महिला राधा की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर ग्वालियर अस्पताल चले गए. जहां ग्वालियर अस्पताल (Gwalior Hospital In MP) पहुंचे पीहर पक्ष को ससुराल पक्ष ने महिला के उंगली में सांप के काटने की बात बताई. चिकित्सकों के महिला को मृत घोषित किए जाने के बाद पीहर पक्ष के लोगों ने सांप के काटने का मामला दर्ज कराते हुए महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया.

विसरे की जांच बाद कार्रवाई

थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद ग्वालियर पुलिस ने महिला के विसरा को जांच के लिए कंचनपुर थाने भिजवा दिया. जहां से कंचनपुर पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज करते हुए विसरा को जांच के लिए भरतपुर लैब (Viscera In Bharatpur Lab) भेज दिया. उन्होंने बताया कि पीहर पक्ष ने ग्वालियर में मर्ग दर्ज कराया. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से इस्तगासा कर महिला के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.

अवैध संबंधों का शक

महिला के भाई अभिलाख ठाकुर ने अपने जीजा संजय परमार पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए दहेज की खातिर बहन की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. मामले में 2 साल बाद आई एफएसएल की रिपोर्ट (FSL Report Confirms Death Reason) में महिला की मौत मैग्निशियम फास्फेट खाने की वजह से बताई गई. इसके बाद पुलिस ने महिला के पति संजय परमार को आत्महत्या के लिए प्रेरित (Husband Arrested For Abetment Of Suicide) करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

साले को बेची भैंस, पैसे नहीं आए तो पत्नी पर बनाया दबाव

पुलिस के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट (FSL Report In 2019 Death Case Of Dholpur) आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ी. तहकीकात में पता चला कि राधा के पति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था. बताया गया कि राधा ने अपने भाई अभिलाख को ससुराल की तीन भैंस (Dispute Among Spouse To Buy Cattle In Dholpur) बेची थी. जिसका पैसा नहीं आने पर पति ने पत्नी पर दबाव बनाया. जिसके बाद महिला ने दबाव में आकर घर में रखे मैग्नीशियम फास्फेट को खा लिया और दम तोड़ दिया.



दोनों बच्चों ने पुलिस को बताया कि मां ने खाया जहर

एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जांच करने पहुंचे थाना प्रभारी को महिला के 15 और 9 साल के दोनों बेटों ने बताया कि 14 सितंबर 2019 को भैंस के पैसों को लेकर उसके मां-बाप में कहासुनी हुई. जिसके बाद उसकी मां ने अलमारी में रखे डिब्बे में से जहरीला पदार्थ खा लिया. बच्चों से पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में महिला के पति संजय परमार को गिरफ्तार कर लिया.