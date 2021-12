धौलपुर. जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. शहर के गुरुद्वारा रोड पर घर के सामने खड़े युवक पर बदमाशों ने तीन राउंड फायरिंग कर दी. युवक ने घर में भागकर जान बचाई. फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई (Firing in broad daylight Dholpur). हमलावर मौके से फरार हो गए.

मामले की सूचना पाकर निहालगंज, कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पीड़ित पक्ष के पवन कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को वह घर के सामने खड़ा था. इसी दौरान घात लगाकर आरोपी पक्ष के हंसराम, सूरज और महेश पहुंच गए. पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने मारने की नियत से टारगेट कर फायरिंग कर दी लेकिन घर में भागकर युवक ने जान बचा ली. हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए.

पीड़ित के मुताबिक 21 दिसंबर 2021 को को भी उसपर हमला किया गया था. फोर व्हीलर गाड़ी से आए हमलावरों ने लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमले किए थे. जिसमें पवन समेत उसका छोटा भाई घायल हुआ था. पीड़ित के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश (attack on youth in old enmity Dholpur) का बताया जा रहा है. जिसे लेकर पहले भी दोनों पक्ष कई बार आमने सामने हो चुके हैं. शुक्रवार की घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी भी कराई लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है. पीड़ित पक्ष द्वारा स्थानीय निहाल गंज थाना पुलिस के समक्ष नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है. पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.