धौलपुर. निहाल गंज थाना क्षेत्र के सराय गजरा मोहल्ले में मंगलवार को दो पड़ोसियों के बीच मिट्टी की खुदाई करने को (Fight Between Two parties in Dholpur) झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. घटना में दोनों पक्ष के 5 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराकर मामले में कानूनी कार्रवाई (Neighbours Attack Each Other in Dholpur) की जाएगी. दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए हैं. इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ निहालगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घायल राम सिंह पुत्र चरण लाल (55) ने बताया कि मंगलवार दोपहर मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर के पीछे दीवार से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे. जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो पड़ोसी अनिल, संतोष और रोनू ने लामबंद होकर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों से भी मारपीट की गई. इसमें उषा पत्नी राजेंद्र, गार्गी पुत्री राम सिंह, अंजलि पुत्री राम सिंह एवं वर्तिका पुत्री राजेंद्र घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष की पूजा और प्रशांत घायल हुए हैं. पूजा ने बताया कि राम सिंह एवं राजेंद्र के परिवार की महिलाओं ने मारपीट की है.