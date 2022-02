धौलपुर. कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में रविवार देर रात किन्नर समाज के दो पक्षों में इलाके के बंटवारे (Transgender Fight In Dholpur) को लेकर झगड़ा हो गया. किन्नर समाज के एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंच कर धावा (Fight Between Two Groups Of Transgender In Dholpur) बोल दिया. हमले में एक किन्नर गंभीर रूप से घायल हुई है. जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल दीपा किन्नर ने बताया कि वह घर पर अकेली थी. रविवार देर रात पूर्व पार्षद शोभा बाई किन्नर अपनी सहयोगियों को साथ लेकर उसके घर पहुंच गई.

सभी आरोपियों ने घर के अंदर घुस कर घरेलू सामान की तोड़फोड़ कर बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया. पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व पार्षद ने बेल्ट और डंडों से उसकी पिटाई की है. आरोपी शोभा बाई अपने सहयोगियों के साथ हमला कर मौके से फरार हो गई. घायल दीपा किन्नर को मोहल्ले के लोगों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है.

गंभीर रूप से घायल किन्नर का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. घायल दीपक किन्नर पक्ष के लोगों ने कोतवाली पुलिस (Dholpur Crime News) थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दे दी है. थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया घायल किन्नर का मेडिकल कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूरा मामला दोनों पक्षों में जारी वर्चस्व को लेकर बताया जा रहा है.