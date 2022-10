राजाखेड़ा (धौलपुर). जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक 34 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया (Man arrested in murder case of his wife) है. पुलिस ने मामले में सुरेंद्र सिंह पुत्र सूरतराम को गिरफ्तार किया है.

राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि गत 19 अक्टूबर को आरोपी के पिता ने ही अपने पुत्र के खिलाफ राजाखेड़ा थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर प्रकरण दर्ज कराया था. आरोपी के पिता सूरतराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र सुरेंद्र की शादी करीब 20 वर्ष पहले ग्राम अमू का पुरा निवासी किशन देवी पुत्री उदल सिंह के साथ हुई थी. उसके दो बच्चे हैं. उसका पुत्र सुरेंद्र करीब 5 साल पूर्व पूजा ठाकुर नाम की एक महिला से लव मैरिज/कोर्ट मैरिज कर पूजा को घर ले आया.

वह पूजा को पत्नी के रूप में रखने लगा. इससे उसका परिवार राजी नहीं था. इसके चलते परिवार अपने गांव और पुराने मकान को छोड़कर खेत पर मकान बनाकर रहने लगे. सुरेंद्र उसकी दूसरी पत्नी के साथ गांव के पुराने मकान में रहता था. गत 18 अक्टूबर को सुरेंद्र और उसकी दूसरी पत्नी पूजा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद के दौरान ही सुरेंद्र ने गोली मारकर पूजा की हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपी के पिता की दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर (Father filed case against his son in murder case) लिया. सुरेंद्र को बुधवार शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक शातिर बदमाश प्रकृति का है. इस पर पूर्व में भी हत्या का प्रयास, मारपीट, जालसाजी, धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है.