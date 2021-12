राजाखेड़ा (धौलपुर). राजाखेड़ा में डीएपी के बाद अब यूरिया के लिए किसानों को परेशानियों (Farmers worried about urea in Dholpur) का सामना उठाना पड़ रहा है. रविवार को पहुंची यूरिया की गाड़ी के बाद पुलिस चौकी टाउन पर किसानों की लंबी कतार देखने को मिली. वहीं पर्ची कटवाने के लिए किसानों में धक्का-मुक्की और (Fight over urea in Dholpur) मारामारी तक हो गई. साथ ही किसानों ने संबंधित दुकानदार पर तय कीमत से अधिक राशि लेने का आरोप भी लगाया है.

किसानों ने बताया कि वर्तमान में उनके खेतों में गेहूं, सरसों, आलू आदि की फसल खड़ी हुई है. जिसमें अब सिंचाई की जा रही है. किसानों ने बताया कि सिंचाई से पहले फसल में तय मात्रा में यूरिया उर्वरक देना आवश्यक होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके.

साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे-तैसे करके महंगे खाद-बीच खरीदकर फसल को उगा तो लिया लेकिन अब डीएपी के बाद चर रही यूरिया की किल्लत (shortage of urea in dholpur) के कारण उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. अगर यूरिया उर्वरक नहीं मिला तो फसल के उत्पादन पर विपरीत (Farmers worried about urea in Dholpur) प्रभाव पड़ सकता है.

किसानों ने लगाया ओवर रेट यूरिया देने का आरोप

राजाखेड़ा पुलिस चौकी टाउन पर काटी जा रही यूरिया की पर्ची को लेकर किसानों ने संबंधित दुकानदार पर ओवर रेट यूरिया देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी कर सहित करीब 267 रुपए के निर्धारित मूल्य पर दिया जाने वाला यूरिया 300 रुपए में दिया जा रहा है.

साथ ही कहा कि कई घंटों लंबी कतार में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं. लेकिन प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते कई रसूखदार लोग सीधे ही पर्ची कटवाकर यूरिया ले जाते हैं.

कृषि विभाग और उपखंड अधिकारी को नहीं थी यूरिया बंटने की जानकारी

रविवार को पुलिस चौकी टाउन पर संबंधित फर्म की ओर से बांटे जा रहे यूरिया को लेकर उपखंड अधिकारी देवी सिंह भाटी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. वहीं ओवर रेट चार्ज करने की बात को लेकर कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे.