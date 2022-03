धौलपुर. राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों से लगभग एक लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर की बाड़ी सदर थाना पुलिस के साथ डीएसटी की टीम से मुठभेड़ हो गई. बसई डांग थाना क्षेत्र के झज्जेबाई के बीहड़ों में दोनों ओर 100 से 150 राउंड फायरिंग (Firing between dacoit and police in Dholpur) हुई.

बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार दोपहर पुलिस को इनामी डकैत केशव गुर्जर के साथ उसके भाई शीशराम गुर्जर और मध्य प्रदेश के बंटी पंडित के राजस्थान में आने की सूचना मिली. सूचना पर बाड़ी सदर थाना पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने चंबल के बीहड़ों में डकैत की घेराबंदी कर दी. घेराबंदी को देख डकैत और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की.

पढ़ें: इनामी डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए पुलिस का बीहड़ों में सर्चिंग अभियान...

थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ओर से 100 से 150 राउंड फायरिंग हुई. करीब 3 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान डकैत और उसके साथी बीहड़ों में कूद गए. गोलियों की आवाज रुकते ही पुलिस की टीम बीहड़ों में उतर गई. थाना प्रभारी ने बताया कि डकैतों की तलाश में पुलिस की कई टीमें बीहड़ों में है. टीमें रातभर सर्चिंग ऑपरेशन चलाएंगी. केशव गुर्जर राजस्थान के टॉप टेन बदमाशों की सूची में चौथे नंबर पर है. उसका भाई शीशराम भी राजस्थान के टॉप 25 की सूची में है.

पढ़ें: सवा लाख के इनामी डकैत केशव की तलाश में SP का बीहड़ में डेरा, भूमिगत हुए डकैत

पूर्व में भी हो चुकी है मुठभेड़: इससे पूर्व 1 वर्ष पहले बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में डकैत केशव गुर्जर की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी. इसमें वह मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया. केशव नाले के सहारे भागने में सफल रहा. तत्कालीन एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में हुई मुठभेड़ में करीब 1 महीने तक पुलिस ने डकैत की बीहड़ों में तलाश की थी.