धौलपुर. जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने शुक्रवार रात NH 123 पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिबंधित चंबल बजरी (Chambal Gravel Banned By Supreme Court) से भरे हुए दो डंपर गाड़ी को जब्त किया है. बजरी माफिया गिट्टियों के नीचे चंबल बजरी भरकर ले जा रहे थे. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है.

नीचे बालू एवं ऊपर गिट्टी

थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश में जिले भर में बजरी माफियाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान (Special Campaign For The Prevention Of Gravel Mafia) चलाया जा रहा है. जिस अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर माफियाओं को सलाखों के पीछे भेज रही है. उन्होंने बताया स्थानीय पुलिस को शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि बजरी माफिया डंपर गाड़ी की बॉडी में नीचे बालू एवं ऊपर गिट्टी भरकर ले जा रहे हैं. सूचना पर एनएच 123 पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई.

बजरी माफियाओं की गिरफ्तार भी शीघ्र

नाकाबंदी के दौरान दो डंपर गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली गई. दोनों गाड़ियों में ऊपरी सतह पर गिट्टी भरी हुई थी, जब गिट्टियों को हटाकर देखा तो उसमें से चंबल बजरी भरी हुई पाई गई. बजरी माफियाओं के नए तरीके को देख पुलिस भी चकित रह गई. पुलिस की अचानक कार्रवाई को देख गाड़ियों में सवार बजरी माफिया फरार हो गए. लेकिन दोनों गाड़ियों को पुलिस ले कब्जे में लेकर जप्त कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया बजरी माफियाओं को भी शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.