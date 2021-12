धौलपुर: जिले के दिहोली थाना क्षेत्र स्थित गांव चौधरी पुरा में जमीन विवाद (Land Dispute In Diholi Of Dholpur) को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता-पुत्र पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया. हमले में घायल हुए पिता-पुत्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर (Dholpur District Hospital Trauma Center) में भर्ती कराया गया.



पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार और रामबरन के बीच जमीन को लेकर विवाद (Land Dispute In Diholi Of Dholpur) बहुत दिनों से था. पूछताछ में पता चला है कि रामबरन पक्ष के लोग अशोक के खेतों में जबरदस्ती गाय घुसा रहे थे. जब विरोध किया गया तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद आरोपी पक्ष से आधा दर्जन लोग लाठी डंडों से लैस हो आ गए और पीड़ित अशोक और उसके बेटे पर लगातार वार करने लगे.

पढ़ें-Jodhpur: सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा 4 लाख 60 हजार भी किए साफ

हमले में पिता और बेटा भोलू गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को मारपीट कर हमलावर मौके से फरार हो गए. इसके बाद परिजनों ने नाजुक हालत में पिता-पुत्र को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. जहां पिता की हालत बिगड़ने लगी और उन्हें जयपुर हायर सेन्टर (Jaipur Higher Center) रेफर कर दिया गया.

पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत करा नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है. पुलिस के मुताबिक घायलों का मेडिकल करा इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है.