धौलपुर. जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने सोमवार शाम सट्टे पर बड़ी कार्रवाई (Crackdown on illegal Gambling in Dholpur) करते हुए पुलिस ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर दो अलग-अलग जगहों छापेमारी (Raids on illegal gambling) की है. कार्यवाही में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि उपखंड के डोंगरपुर रोड पर एक ईंट भट्टे के पीछे और पीजी कॉलेज के पीछे जुआ संचालित हो रहा है. जिस पर हेड कॉन्स्टेबल फतेहसिंह और विशाल सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. पुलिस की टीम ने दबिश देकर जुआ खेलते हुए मुन्नी पुत्र राम चरण निवासी अमरपुर, प्रेम सिंह पुत्र भोलाराम निवासी अंबरपुर,मोहर सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी गोपालपुरा, थान सिंह पुत्र डालचंद निवासी मढैया वार्ड नंबर एक और सुरेश पुत्र हीरालाल निवासी अमरपुर को गिरफ्तार किया है.

साथ ही पुलिस ने मौके से 13700 रुपये की राशि और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए है. वहीं दूसरी टीम ने सुरेन्द्र पुत्र मुन्नीलाल निवासी अम्बरपुर, प्रदीप पुत्र खुशीलाल, निवासी अम्बरपुर, इकबाल पुत्र छद्ममीलाल, निवासी अम्बरपुर, मुन्नालाल पुत्र कल्याणसिंह निवासी अम्बरपुर को गिरफ्तार कर 11300 रुपये की राशि और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए है.

जुआ एक्ट में मामला दर्ज

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज (Case registered in gambling act) कर मामले की जांच शुरु कर दी है. कार्यवाही करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल विशाल सिंह, फतेह सिंह के साथ कांस्टेबल सुशील, मान सिंह, बबलू, प्रशांत,अरविंद, उदयवीर, जितेंद्र,नरेंद्र, चंद्र पाल रामलखन आदि मौजूद रहे.